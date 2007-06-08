500 рублей за правильную ставку на матч Россия – Сан-Марино

Сегодня сборная России сыграет с Сан-Марино. После разгрома Казахстана 4:0 команда Станислава Черчесова готова продолжить победное шествие.

Самые популярные ставки на матч:

Фора -5.5 сборная Сан-Марино

Все верят в крупный счет, а особенно в разгром. На самом деле нет никаких проблем забить 5 и больше мячей.

Тоталы больше 5.5

Мы верим в крупную победу, поэтому за 1.97 довольно неплохой вариант поставить и посмотреть: может наша сборная или нет выиграть с крупным счетом.

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