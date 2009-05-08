«Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года

«Реал» объявил о продлении сотрудничества с adidas.
Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года.
«Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.
За это время испанская команда выиграла 29 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.
Новая сделка между «Реалом» и брендом спортивной одежды характеризуется на сайте клуба так: «Беспрецедентное соглашение в истории спортивной индустрии».
Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро.
Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд