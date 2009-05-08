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    «Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года

    Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес adidas стиль Футбол

    «Реал» объявил о продлении сотрудничества с adidas.

    Клуб из Мадрида и немецкая компания подписали контракт до 2028 года.

    «Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.

    За это время испанская команда выиграла 29 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.

    Новая сделка между «Реалом» и брендом спортивной одежды характеризуется на сайте клуба так: «Беспрецедентное соглашение в истории спортивной индустрии».

    Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро.

    Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд

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