«Реал» продлил контракт с adidas до 2028 года

«Реал» объявил о продлении сотрудничества с adidas.

Клуб из и немецкая компания подписали контракт до 2028 года.

«Реал» и adidas сотрудничают уже третье десятилетие – с 1998 года.

За это время испанская команда выиграла 29 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.

Новая сделка между «Реалом» и брендом спортивной одежды характеризуется на сайте клуба так: «Беспрецедентное соглашение в истории спортивной индустрии».

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет 12-летний контракт с adidas на 1,6 млрд евро.

Adidas заплатит «Реалу» больше миллиарда по новому контракту. Это европейский рекорд