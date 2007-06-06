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Андронов о Семаке в штабе Беглова: «Отмыться невозможно. Может, и не захочется, как Тимощуку от Георгиевских лент»

Теги Зенит Анатолий Тимощук Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Андронов Политика Александр Беглов Футбол

Комментатор Алексей Андронов высказался о том, что тренер «Зенита» Сергей Семак займется политикой.

43-летний Семак станет сопредседателем предвыборного штаба временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Не хочется быть многословным. Сергей Семак пробил дно. Увы. Легендарный игрок, хороший тренер.

Отмыться от этого будет невозможно. Впрочем, может, и не захочется. Как Тимощуку не хочется отмываться от Георгиевских лент...

Дороги, которые мы выбираем (О’Генри). Прочтите, кстати, это полезно...» – написал Андронов в телеграм-канале.

«Я мог простить Семаку превращение «Зенита» в «Шахтер». Это борьба за результат, там средства хороши все. Хотя и не всегда красивы.

Но если Семак стал ассистентом Беглова – несите другого. Искренне надеюсь, что еще не стал, хотя ролики уже сняли...

Без Семака давай забей, три гола в ворота сами знаете кого!» – написал комментатор днем ранее.

Кажется, Семак пошел в политику. Он будет в штабе врио главы Петербурга Беглова

«Вряд ли это патриотический порыв». Политологи – о Семаке в штабе Беглова

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