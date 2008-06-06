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Сборную России с караваем встретили в Саранске

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу квалификация Евро-2020 Мордовия Арена Футбол

Сборную России с почестями встретили в Мордовии.

В саранском аэропорту национальную команду встретили у трапа самолета народными песнями и караваем с солью.

Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба.

Сборная России впервые сыграет в Саранске. На «Мордовия Арене» 8 июня состоится матч квалификации Евро-2020 со сборной Сан-Марино.

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