Сборную России с караваем встретили в Саранске

Сборную России с почестями встретили в Мордовии.
В саранском аэропорту национальную команду встретили у трапа самолета народными песнями и караваем с солью.
Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба.
Сборная России впервые сыграет в Саранске. На «Мордовия Арене» 8 июня состоится матч квалификации Евро-2020 со сборной Сан-Марино.
Капитан @TeamRussia первым попробовал каравай pic.twitter.com/Kj6eETxF0l— Сборная России (@TeamRussia) June 6, 2019
Саранск, спасибо за теплую встречу! Очень приятно 😊 pic.twitter.com/XZMNtwD2YU— Сборная России (@TeamRussia) June 6, 2019