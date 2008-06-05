Кристиан Эриксен: «Хочу попробовать что-нибудь новое. Переход в «Реал» стал бы шагом вперед»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал свое будущее.

«Думаю, сейчас я на том этапе своей карьеры, когда хочу попробовать что-нибудь новое. Я очень ценю то, что пережил в «Тоттенхэме», не было никакого негатива. Но я бы хотел чего-то нового.

Надеюсь, летом все прояснится. Таков план. Но в футболе не предугадаешь, когда все станет известно. Это может произойти когда угодно.

Все хотят, чтобы это произошло как можно скорее, но в футболе требуется время. Все зависит от . И должен быть интерес другого клуба. Или же я должен буду сесть за стол переговоров и согласовать новый контракт.

Что касается разговоров о , то это бы было шагом вперед. Но для этого «Реал» должен обратиться к и сказать, что заинтересован в Кристиане. Насколько я знаю, этого пока не произошло», – отметил Эриксен.