«Реал» готов предложить «Тоттенхэму» не более 70 млн евро за Эриксена

по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» , который через год может стать свободным агентом.

При этом мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 миллионов евро, видя в нем долгосрочную замену Луке Модричу.

В минувшую пятницу президент «Реала» Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов между и «Ливерпулем» (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.

«Реал» может подписать Пьянича в случае срыва трансферов Погба и Эриксена