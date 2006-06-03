«Реал» готов предложить «Тоттенхэму» не более 70 млн евро за Эриксена

«Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который через год может стать свободным агентом.
При этом мадридцы готовы заплатить за 27-летнего игрока сборной Дании не более 70 миллионов евро, видя в нем долгосрочную замену Луке Модричу.
В минувшую пятницу президент «Реала» Флорентино Перес встречался со своим коллегой из лондонского клуба Дэниэлом Леви в Мадриде на торжественном ужине, посвященном финалу Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2). Обсуждали ли стороны трансфер Эриксена, неизвестно.
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