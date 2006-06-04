El Mundo: семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Испанская полиция продолжает расследование по поводу матча заключительного тура Ла Лиги «Вальядодид» – «Валенсия» (0:2), на исход которого игроки хозяев могли делать ставки.

«Вальядодид» еще до игры гарантировал себе место в примере, а «Валенсия» благодаря победе пробилась в Лигу чемпионов.

Правоохранители арестовали одного из подозреваемых – бывшего форварда «Севильи», 38-летнего воспитанника «Реала» .

В ходе прослушки его телефонных разговоров выяснилось, что семь игроков по словам Аранды, были куплены.

Предполагается, что, делая ставки в размере 10 тысяч евро и выигрывая при этом 20 тысяч, они якобы должны были проиграть каждый из таймов, сообщает El Mundo.

забила голы на 36-й и 52-й минутах.

При этом отмечается, что под подозрением находятся только игроки, а не руководители «Валенсии» и «Вальядолида», владельцем которого является Роналдо.

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