El Mundo: семь игроков «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Испанская полиция продолжает расследование по поводу матча заключительного тура Ла Лиги «Вальядодид» – «Валенсия» (0:2), на исход которого игроки хозяев могли делать ставки.
«Вальядодид» еще до игры гарантировал себе место в примере, а «Валенсия» благодаря победе пробилась в Лигу чемпионов.
Правоохранители арестовали одного из подозреваемых – бывшего форварда «Севильи», 38-летнего воспитанника «Реала» Карлоса Аранду.
В ходе прослушки его телефонных разговоров выяснилось, что семь игроков «Вальядолида», по словам Аранды, были куплены.
Предполагается, что, делая ставки в размере 10 тысяч евро и выигрывая при этом 20 тысяч, они якобы должны были проиграть каждый из таймов, сообщает El Mundo.
«Валенсия» забила голы на 36-й и 52-й минутах.
При этом отмечается, что под подозрением находятся только игроки, а не руководители «Валенсии» и «Вальядолида», владельцем которого является Роналдо.
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