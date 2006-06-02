Представители Неймара: «Отвергаем обвинения. Доказательства попытки вымогательства будут переданы в полицию»

На официальном сайте форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара появилось заявление в связи с обвинениями футболиста в изнасиловании.

«Хоть он (Неймар) и был удивлен новостями, некоторые факты [по этой ситуации] уже были известны спортсмену и его представителям.

Несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из города Сан-Паулу, который заявил, что представляет интересы предполагаемой жертвы.

Адвокаты спортсмена предприняли все необходимые шаги.

Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут своевременно представлены в полицию», – сказано в заявлении на сайте Неймара.