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Представители Неймара: «Отвергаем обвинения. Доказательства попытки вымогательства будут переданы в полицию»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция происшествия Неймар Футбол

На официальном сайте форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара появилось заявление в связи с обвинениями футболиста в изнасиловании. 

«Хоть он (Неймар) и был удивлен новостями, некоторые факты [по этой ситуации] уже были известны спортсмену и его представителям.

Несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из города Сан-Паулу, который заявил, что представляет интересы предполагаемой жертвы.

Адвокаты спортсмена предприняли все необходимые шаги.

Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут своевременно представлены в полицию», – сказано в заявлении на сайте Неймара. 

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