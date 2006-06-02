«Ливерпуль» выиграл первый трофей за 7 лет

обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

Для мерсисайдцев это первый трофей за семь лет.

В 2012 году «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги победил «Кардифф Сити» (2:2, по пенальти – 3:2).

С тех пор команда четыре раза играла в финалах – Кубка Англии (2012), Кубка лиги (2016), Лиги Европы (2016) и Лиги чемпионов (2018).

Нынешний тренер Юрген Клопп работает в с 2015 года. Это его первый трофей с клубом и первый с 2014 года, когда он выиграл Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией».

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!