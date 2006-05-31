Артем Дзюба: «Нет ненависти к «Спартаку». Это мой родной дом»

Форвард Артем Дзюба рассказал об отношении к своему бывшему клубу – .

– Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне.

Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.

В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли: ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время, поэтому все и выигрывал.

– Можете представить, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак»?

– Игроком – точно нет. По моим ощущениям – с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет.

Но точно не стану мучить футбол и себя – как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру, – сказал Дзюба.