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Артем Дзюба: «Жалею, что в футболе нельзя вломить, как в хоккее. Многие провоцируют, могут локтем двинуть или наступить»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Понтус Вернблум Родриго Бекао Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к грубости и провокациям на поле.

– Представим, что вы на месте Овечкина, и русский парень говорит: хочешь подраться – давай. Вломили бы ему?

– Да. Это же эмоции. Я иногда жалею, что в футболе такого нет. Многие позволяют себе разговоры на поле, провоцируют, могут локтем двинуть или наступить. А если бы люди знали, что за это можно ответить, тебе могут начистить – столько грязи не было бы.

– Последний момент, когда вы сдержались – эпизод с Бекао в матче с ЦСКА.

– Мне кое-кто, один мудрый человек, подсказал: не накосячь в последних турах. Поэтому я себя и сдержал. Не люблю, когда так мяч бросают, но надо отдать должное Бекао – он проявил эмоцию, но в целом играл не подло и не грязно. Дальше шла только борьба.

– Провокатор номер один в русском футболе?

– Сейчас уже нет такого. Был Вернблум, его ненавидели практически все, а мне он нравился. Да, жесткий, да, мог ради своей команды иногда какую-то грязь сделать.

– Хотели бы с ним в одной команде сыграть?

– Да, мне нравятся такие футболисты – у него есть дух победителя, он боец. Должны быть, конечно, какие-то грани на поле, но если ты по-хорошему злой – это нормально.

Для меня футбол – это Колизей. Мы выходим туда сражаться и побеждать. Чтобы обыграть кого-то на классе, ты сначала должен не уступить ему ни сантиметра борьбы – перебегать, задавить. Только после этого начинается футбол, – сказал Дзюба.


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