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    Тарасов и Миранчуки анонсировали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

    Теги Локомотив Зенит Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия происшествия болельщики видео Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Алексей Миранчук Антон Миранчук Кокорин и Мамаев Футбол

    Полузащитники «Локомотива» Дмитрий Тарасов, Алексей и Антон Миранчуки выступили за проведение митинга в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Футболисты московской команды на своих страницах в инстаграме разместили ролик Игоря Шумилина, автора петиции в поддержку Кокорина и Мамаева.

    «Я обращаюсь ко всем болельщикам футбольных клубов России! Для нас с вами футбол – это жизнь. В спорте нет врагов, есть соперники.

    У наших российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатских цветах и не вступаться за футболистов «Зенита». Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться.

    Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то как фанаты понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели.

    Ребята понесли наказание. Все, что происходит сейчас, – это уже беспредел. И если мы не отстоим наши права сейчас, то в дальнейшем на их месте может оказаться каждый из нас.

    Так что, вы за российский футбол и за правду? Тогда приходите в Гайд-парк Сокольники 13 апреля 2019 года, в 19:00. Не оставайтесь в стороне!» – написал Шумилин в инстаграме.

     
     
     
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    Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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