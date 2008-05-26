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    Жозеп Бартомеу: «Поражение не вина Вальверде. Это не провал. Мы выиграли Ла Лигу»

    Теги Барселона Валенсия Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Жозеп Бартомеу Футбол

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поддержал тренера Эрнесто Вальверде после поражения команды в финальном матче Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

    «У Вальверде есть контракт. Я не думаю, что поражение – это вина тренера. Мы проделали большую работу во втором тайме.

    Мы должны поблагодарить болельщиков за этот выезд, за поддержку. Мы будем двигаться вперед. И стоит поздравить «Валенсию», они заслужили это.

    Это провал? Нет. Мы выиграли Ла Лигу – это всегда наша цель. Мы проиграли два матча – на «Энфилде» и здесь», – сказал Бартомеу.

    📊«Барса» проиграла в финале Кубка. Кто виноват? 👎👍

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