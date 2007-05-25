👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»

Нападающий «Барселоны» , вероятно, в шестой раз станет обладателем «Золотой бутсы».

31-летний аргентинец, забив 36 голов в 34 матчах Ла Лиги, второй год подряд будет признан лучшим снайпером Европы, если форвард «Сампдории» Фабио Куальярелла не забьет 11 голов в игре 38-го тура серии А с .

В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:

1. Лионель Месси ( ) – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка (матч в запасе)

4. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

5-11. Мохамед Салах ( ) – 22 гола, 44 очка

5-11. Роберт Левандовски ( ) – 22 гола, 44 очка

5-11. Николя Пепе («Лилль») – 22 гола, 44 очка

5-11. Дуван Сапата («Аталанта») – 22 гола, 44 очка

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 22 гола, 44 очка

5-11. Садьо Мане ( ) – 22 гола, 44 очка

5-11. Кшиштоф Пионтек («Милан») – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич («Аякс») – 28 голов, 42 очка.

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его пять раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

🎥 Все 36 голов Месси в этом сезоне Ла Лиги – за одну минуту