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    👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»

    Теги Бавария Лилль ПСЖ Милан Сампдория Аталанта Криштиану Роналду Ливерпуль Фабио Куальярелла высшая лига Голландия Аякс Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция Арсенал рейтинги Золотая бутса рекорды Роберт Левандовски Душан Тадич Пьер-Эмерик Обамеянг Садьо Мане Мохамед Салах Дуван Сапата Мбайе Дианье Николя Пепе Килиан Мбаппе Кшиштоф Пионтек Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятно, в шестой раз станет обладателем «Золотой бутсы».

    31-летний аргентинец, забив 36 голов в 34 матчах Ла Лиги, второй год подряд будет признан лучшим снайпером Европы, если форвард «Сампдории» Фабио Куальярелла не забьет 11 голов в игре 38-го тура серии А с «Ювентусом».

    В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, остальные – в 1 очко.

    Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:

    1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов, 72 очка

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

    3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка (матч в запасе)

    4. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

    5-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Роберт Левандовски («Бавария») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Николя Пепе («Лилль») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Дуван Сапата («Аталанта») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Садьо Мане («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

    5-11. Кшиштоф Пионтек («Милан») – 22 гола, 44 очка

    12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») – 21 гол, 42 очка

    12-13. Душан Тадич («Аякс») – 28 голов, 42 очка.

    «Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его пять раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

    🎥 Все 36 голов Месси в этом сезоне Ла Лиги – за одну минуту

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