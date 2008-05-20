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    Головин вошел в символическую сборную тура лиги 1 по версии L’Équipe

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    Ведущая спортивная газета Франции L’Équipe представила символическую сборную 37-го тура лиги 1.

    В состав команды был включен российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который в игре с «Амьеном» (2:0) отметился голом и голевой передачей.

    Символическая сборная 37-го тура лиги 1 по версии L’Équipe: Коубек («Ренн»), Сакаи («Марсель»), Керер («ПСЖ»), Да Сильва («Ренн»), Коне («Лилль»), Сансон («Марсель»), Головин («Монако»), Пепе («Лилль»), Депай («Лион»), Мбаппе («ПСЖ»), Берич («Сент-Этьен»).

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