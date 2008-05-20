Головин вошел в символическую сборную тура лиги 1 по версии L’Équipe

Ведущая спортивная газета Франции L’Équipe представила символическую сборную 37-го тура лиги 1.

В состав команды был включен российский полузащитник «Монако» , который в игре с «Амьеном» (2:0) отметился голом и голевой передачей.

Символическая сборная 37-го тура лиги 1 по версии L’Équipe: Коубек («Ренн»), Сакаи («Марсель»), Керер («ПСЖ»), Да Сильва («Ренн»), Коне («Лилль»), Сансон («Марсель»), Головин ( ), Пепе («Лилль»), Депай («Лион»), Мбаппе («ПСЖ»), Берич («Сент-Этьен»).