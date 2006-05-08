Вальверде о матче с «Ливерпулем»: «Тренер должен взять на себя ответственность»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал поражение в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

уступила по сумме двух встреч и завершила выступление в турнире.

«Я не знаю, как это повлияет на меня. Тренер должен взять на себя ответственность.

Это поражение очень болезненно для нас. Особенно для наших болельщиков, вот уже второй год подряд случается такой камбэк соперника, как этот», – сказал Вальверде.

«Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса