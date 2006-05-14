Комличенко, Бакаев, Сутормин, Мирзов и Меркулов – в расширенном списке сборной России

опубликовал расширенный список игроков сборной России на матчи с Кипром и Сан-Марино.

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Гильерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин ( ).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Михаил Меркулов ( ), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин» ), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ( ).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов», Магомед Оздоев ( ), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов ( ).

Позиции приведены в соответствии с данными РФС. Окончательный вариант состава будет опубликован на следующей неделе.