Смолов о том, почему не забил в матче с «Уралом»: «Не попал в ворота»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу в Олимп Кубке России.

Московский клуб в финале обыграл «Урал» (1:0).

– Для меня это первый кубок, и пока что умом я понимаю, что это то, чего я хотел.

Но эмоционально не могу ощутить, потому что очень сильно устал и все эмоции оставил на поле.

– «Урал» для вас не чужая команда. Вы там провели важные годы карьеры. Сегодня это было в голове?

– Да нет, на самом деле, не было. Перед матчем было в голове, что «Урал» в этом сезоне еще не обыгрывали. Нам предоставилась такая возможность в финале – победить их и завоевать трофей.

– Вы счастливы сегодня?

– Да, конечно, я счастлив.

– Почему не забили? Были моменты.

– Не знаю. Почему не забил? Не попал в ворота. Откуда я знаю, – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».