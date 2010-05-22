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    Смолов о том, почему не забил в матче с «Уралом»: «Не попал в ворота»

    Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Олимп Кубок России Урал Матч ТВ Футбол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал победу в Олимп Кубке России.  

    Московский клуб в финале обыграл «Урал» (1:0). 

    – Для меня это первый кубок, и пока что умом я понимаю, что это то, чего я хотел.

    Но эмоционально не могу ощутить, потому что очень сильно устал и все эмоции оставил на поле.

    – «Урал» для вас не чужая команда. Вы там провели важные годы карьеры. Сегодня это было в голове?

    – Да нет, на самом деле, не было. Перед матчем было в голове, что «Урал» в этом сезоне еще не обыгрывали. Нам предоставилась такая возможность в финале – победить их и завоевать трофей.  

    – Вы счастливы сегодня?

    – Да, конечно, я счастлив.

    – Почему не забили? Были моменты.

    – Не знаю. Почему не забил? Не попал в ворота. Откуда я знаю, – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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