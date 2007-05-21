«Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам на чемпионском параде 26 мая

Стало известно, когда и как проведет чемпионский парад. Он состоится в Санкт-Петербурге 26 мая.

Сначала и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам – от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца.

Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства, а оттуда к стадиону «Петровский» через стрелку Васильевского острова.

Более подробный маршрут с указанием приблизительного времени прохождения флотилии и автобуса будет опубликован в течение недели.

Фото: сайт «Зенита»