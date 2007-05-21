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    «Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам на чемпионском параде 26 мая

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Футбол

    Стало известно, когда и как «Зенит» проведет чемпионский парад. Он состоится в Санкт-Петербурге 26 мая.

    Сначала «Зенит» и болельщики пройдут на теплоходах по рекам и каналам – от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца.

    Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства, а оттуда к стадиону «Петровский» через стрелку Васильевского острова.

    Более подробный маршрут с указанием приблизительного времени прохождения флотилии и автобуса будет опубликован в течение недели.

    Фото: сайт «Зенита»

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