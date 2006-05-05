Более 5 тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту «Пулково»

в пятый раз выиграл чемпионат России.

Команда узнала о завоевании титула, находясь на борту самолета, возвращавшегося из Грозного после матча с «Ахматом» (1:1). «Локомотив» в Туле проиграл «Арсеналу» (0:2) и потерял шансы догнать петербуржцев.

В Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», встретили более 5 тысяч болельщиков.



Вместе с фанатами сине-бело-голубые исполнили несколько песен и отправились в город на клубном автобусе.



4 мая в честь титула «Зенита» в Петербурге были зажжены Ростральные колонны, «Газпром Арена» окрасилась в золотой цвет, «Лахта-центр» – в лазурный.

Семак с файером, команда на сцене и непрекращающиеся «Оп! Давай-давай»: Питер гуляет

Игроки «Зенит» узнали о чемпионстве в самолете. Реакция – 🔥