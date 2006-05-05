Более 5 тысяч болельщиков встретили «Зенит» в аэропорту «Пулково»

«Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России.
Команда узнала о завоевании титула, находясь на борту самолета, возвращавшегося из Грозного после матча с «Ахматом» (1:1). «Локомотив» в Туле проиграл «Арсеналу» (0:2) и потерял шансы догнать петербуржцев.
В Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково», «Зенит» встретили более 5 тысяч болельщиков.
Вместе с фанатами сине-бело-голубые исполнили несколько песен и отправились в город на клубном автобусе.
4 мая в честь титула «Зенита» в Петербурге были зажжены Ростральные колонны, «Газпром Арена» окрасилась в золотой цвет, «Лахта-центр» – в лазурный.
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