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    Александр Медведев: «Зенит» будет ставить задачи европейского уровня. Первая – выйти из группы ЛЧ»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Александр Медведев Футбол

    Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о задачах клуба после победы в чемпионате России.

    – У нас много ребят, выигравших чемпионат впервые. Это значит лишь одно: надо еще брать титулы.

    Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Будем ставить задачи уже европейского уровня.
     
    – Еврокубок?

    – Мы будем играть в Лиге чемпионов. Не будем заниматься маниловщиной, первая задача – выйти из группы, – сказал Медведев.

    «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов вместе с «Барселоной», «Ювентусом», «ПСЖ», чемпионами Англии, Германии и победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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