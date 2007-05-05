Александр Медведев: «Зенит» будет ставить задачи европейского уровня. Первая – выйти из группы ЛЧ»

Президент Александр Медведев рассказал о задачах клуба после победы в чемпионате России.

– У нас много ребят, выигравших чемпионат впервые. Это значит лишь одно: надо еще брать титулы.

Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Будем ставить задачи уже европейского уровня.



– Еврокубок?

– Мы будем играть в Лиге чемпионов. Не будем заниматься маниловщиной, первая задача – выйти из группы, – сказал Медведев.

«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов вместе с «Барселоной», «Ювентусом», «ПСЖ», чемпионами Англии, Германии и победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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