Марио Гетце: «На тренировке Клопп мог прокричать: «Давай, #####, выкладывайся!» А после нее спросить: «Как дела?»

Полузащитник дортмундской Марио Гетце рассказал о работе с Юргеном Клоппом.

«Клопп был моим первым тренером, и он был тем, кто поверил в меня и дал мне шанс дебютировать в 17 лет. Забавно видеть, как он работает в , потому что он так естественно ведет себя с медиа.

Он настоящий, он говорит то, что хочет. Но я думаю, что многие видят только ту его версию, которая стоит на бровке. Но есть и серьезная сторона.

Когда мне было 17-18 лет, я не выкладывался на тренировках на 100%, он мог быть пугающим. Он подбегал ко мне и кричал прямо в лицо. Я даже не могу перевести с немецкого, но вы знаете, как он говорит, скрежеща зубами: «Тебе нужно действовать со страстью! Нужно выкладываться больше! Давай, ##### (блин)!».

А потом, после тренировки, он мог быть совершенно спокойным, садился напротив и говорил: «Марио, как ты? Давай поговорим про жизнь. Как дела?»

Он знал, как со мной управляться. Он был выдающимся тренером, но его характер был самым важным для молодого игрока вроде меня. Я никогда не встречал тренера в футболе, который был бы настолько естественно забавным.

Я никогда не забуду момент, когда я столкнулся с ним в Дюссельдорфе летом. Он собирался к специалисту по пересадке волос. В Германии все это обсуждали, но его это вообще не беспокоило. Он улыбался, все рассказывал мне об этом: как он будет выглядеть и все такое.

А потом, когда он уходил, он подмигнул и сказал: «Марио, не беспокойся, я запишу номерок». Я спросил: «В смысле?». Он ответил: «Номер врача. Я запишу его для тебя. Через несколько лет, может, тебе пригодится», – написал Гетце в своей колонке.

Марио Гетце никогда не будет прежним. И это хорошо

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