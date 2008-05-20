ESPN: Мбаппе хочет больше влияния в «ПСЖ» и место в центре нападения

Стали известны причины, по которым форвард намекнул на возможный уход из «ПСЖ» на церемонии вручения приза лучшему игроку лиги 1.

По данным , основной причиной высказывания игрока стало его желание играть в центре нападения.

Мбаппе не хочет уходить из и понимает, что клуб не собирается его отпускать, поэтому он решил воздействовать на таким методом.

Кроме того, Мбаппе хочет, чтобы его голос считался при принятии решений в клубе, в частности, 20-летний игрок хотел бы, чтобы с ним консультировались относительно набора игроков – как в отношении стратегии , так и их планирования.

Мбаппе считает, что он лучший игрок в своей команде, лучший игрок в лиге 1, и он хочет, чтобы к нему относились соответствующим образом.

Мбаппе намекнул, что не против уйти из «ПСЖ». Он очень расстроен