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    ESPN: Мбаппе хочет больше влияния в «ПСЖ» и место в центре нападения

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

    Стали известны причины, по которым форвард Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из «ПСЖ» на церемонии вручения приза лучшему игроку лиги 1.

    По данным ESPN, основной причиной высказывания игрока стало его желание играть в центре нападения.

    Мбаппе не хочет уходить из «ПСЖ» и понимает, что клуб не собирается его отпускать, поэтому он решил воздействовать на «ПСЖ» таким методом.

    Кроме того, Мбаппе хочет, чтобы его голос считался при принятии решений в клубе, в частности, 20-летний игрок хотел бы, чтобы с ним консультировались относительно набора игроков – как в отношении стратегии «ПСЖ», так и их планирования.

    Мбаппе считает, что он лучший игрок в своей команде, лучший игрок в лиге 1, и он хочет, чтобы к нему относились соответствующим образом. 

    Мбаппе намекнул, что не против уйти из «ПСЖ». Он очень расстроен

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