Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Неймар, Коутиньо и Нерес вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки

    Теги ПСЖ Интер Милан Ливерпуль Фернандиньо Порту Аякс Ювентус Коринтианс Фламенго Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетико Дани Алвес Наполи Кубок Америки Неймар Миранда Фагнер Кассио Рамос Филипе Луис Филиппе Коутиньо Тиаго Силва Роберто Фирмино Маркиньос Алекс Сандро Каземиро Аллан Эдерсон Мораес Эвертон Рибейро Алиссон Габриэл Жезус Ришарлисон Артур Эдер Милитао Лукас Пакета Давид Нерес Футбол

    Конфедерация бразильского футбола опубликовала состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2019.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).

    Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Порту»), Фагнер («Коринтианс»).

    Полузащитники: Аллан («Наполи»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Лукас Пакета («Милан»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»).

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться