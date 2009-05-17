Неймар, Коутиньо и Нерес вызваны в сборную Бразилии на Кубок Америки

Конфедерация бразильского футбола опубликовала состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2019.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).
Защитники: Дани Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва (все – «ПСЖ»), Миранда («Интер»), Филипе Луис («Атлетико»), Алекс Сандро («Ювентус»), Эдер Милитао («Порту»), Фагнер («Коринтианс»).
Полузащитники: Аллан («Наполи»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Каземиро («Реал»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Эвертон Рибейро («Фламенго»), Лукас Пакета («Милан»).
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Давид Нерес («Аякс»).