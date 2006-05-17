Игнашевич покинул пост тренера молодежки ЦСКА и готов работать самостоятельно

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с поста тренера молодежной команды армейцев.

«Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Аксенову и всему ее штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы», — сказал Игнашевич.