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    Игнашевич покинул пост тренера молодежки ЦСКА и готов работать самостоятельно

    Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия отставки первенство молодежных команд Россия ЦСКА мол Футбол

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с поста тренера молодежной команды армейцев.

    «Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Аксенову и всему ее штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

    В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне.

    Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы», — сказал Игнашевич.

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