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    Агент Дибалы: «Конкурировать с Роналду невозможно. Не только Пауло уйдет из «Юве»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала агенты Футбол

    Густаво, брат и агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, рассказал о будущем футболиста и игре с Криштиану Роналду.

    «Очень большие шансы, что Пауло уйдет из «Ювентуса», ему нужны перемены.

    Многие игроки «Юве» недовольны, не только Пауло. Он не единственный, кто уйдет.

    За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод», – цитирует Густаво Дибалу Marca со ссылкой на Radio Impacto Cordoba.

    Сегодня стало известно, что «Атлетико» предложил аргентинцу пятилетний контракт на 9 млн евро в год.

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