Агент Дибалы: «Конкурировать с Роналду невозможно. Не только Пауло уйдет из «Юве»

Густаво, брат и агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, рассказал о будущем футболиста и игре с .

«Очень большие шансы, что Пауло уйдет из , ему нужны перемены.

Многие игроки «Юве» недовольны, не только Пауло. Он не единственный, кто уйдет.

За пределами поля с Роналду нет проблем, они есть на поле. Конкурировать с ним невозможно, а Пауло еще молод», – цитирует Густаво Дибалу Marca со ссылкой на Radio Impacto Cordoba.

Сегодня стало известно, что «Атлетико» предложил аргентинцу пятилетний контракт на 9 млн евро в год.

Пауло Дибала: «Я наслаждаюсь игрой с Роналду»