«Атлетико» предложил Дибале 5-летний контракт на 9 млн евро в год

«Атлетико» намерен подписать нападающего Пауло Дибалу.

Представители клуба из Мадрида общались с братом и агентом 25-летнего аргентинца – Густаво.

предложил Дибале пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Форвард обдумывает этот вариант и следит за ситуацией в «Ювентусе». Если клуб продолжит сотрудничество с тренером , Дибала подаст запрос о трансфере.

В нынешнем сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 6 передач в 40 матчах.

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