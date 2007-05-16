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    «Атлетико» предложил Дибале 5-летний контракт на 9 млн евро в год

    Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Футбол

    «Атлетико» намерен подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

    Представители клуба из Мадрида общались с братом и агентом 25-летнего аргентинца – Густаво.

    «Атлетико» предложил Дибале пятилетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

    Форвард обдумывает этот вариант и следит за ситуацией в «Ювентусе». Если клуб продолжит сотрудничество с тренером Массимилиано Аллегри, Дибала подаст запрос о трансфере.

    В нынешнем сезоне Дибала забил 10 голов и отдал 6 передач в 40 матчах.

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