Аллегри хочет продлить контракт с «Юве», продать Дибалу и влиять на трансферы

Стали известны требования главного тренера Массимилиано Аллегри к руководству клуба в переговорах о продлении контракта.

51-летний специалист рассчитывает подписать новый договор до 2022 года со значительным увеличением заработной платы, хочет иметь более весомую роль в трансферах клуба и получить усиление обороны и средней линии, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В частности, тренер настаивает на продаже форварда , который не вписывается в его тактические схемы.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с лета 2014 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.