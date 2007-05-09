Аллегри хочет продлить контракт с «Юве», продать Дибалу и влиять на трансферы

Стали известны требования главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри к руководству клуба в переговорах о продлении контракта.
51-летний специалист рассчитывает подписать новый договор до 2022 года со значительным увеличением заработной платы, хочет иметь более весомую роль в трансферах клуба и получить усиление обороны и средней линии, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В частности, тренер настаивает на продаже форварда Пауло Дибалы, который не вписывается в его тактические схемы.
Аллегри возглавляет «Ювентус» с лета 2014 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.