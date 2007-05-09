Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Аллегри хочет продлить контракт с «Юве», продать Дибалу и влиять на трансферы

    Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Футбол

    Стали известны требования главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри к руководству клуба в переговорах о продлении контракта.   

    51-летний специалист рассчитывает подписать новый договор до 2022 года со значительным увеличением заработной платы, хочет иметь более весомую роль в трансферах клуба и получить усиление обороны и средней линии, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

    В частности, тренер настаивает на продаже форварда Пауло Дибалы, который не вписывается в его тактические схемы.

    Аллегри возглавляет «Ювентус» с лета 2014 года. Текущий контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться