«МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может сменить клуб.
Туринцы пока не получали официальных предложений о трансфере 25-летнего аргентинца.
Однако «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» запрашивали информацию о Дибале.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения о переходе Дибалы.
По информации Calciomercato, чемпион Италии отпустит игрока лишь в том случае, если получит за него свыше 100 миллионов евро.
В 27 матчах серии А в этом сезоне Дибала забил 5 голов и отдал 6 передач.
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