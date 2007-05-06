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    «МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пауло Дибала Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала летом может сменить клуб.

    Туринцы пока не получали официальных предложений о трансфере 25-летнего аргентинца.

    Однако «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» запрашивали информацию о Дибале.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения о переходе Дибалы.

    По информации Calciomercato, чемпион Италии отпустит игрока лишь в том случае, если получит за него свыше 100 миллионов евро.

    В 27 матчах серии А в этом сезоне Дибала забил 5 голов и отдал 6 передач.

    «Юве» стал заложником Роналду. Глобально Криш ничего не изменил ни в клубе, ни в серии А

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