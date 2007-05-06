«МЮ» и «Бавария» сделали запрос о трансфере Дибалы, «Юве» хочет более 100 млн евро

Нападающий Пауло Дибала летом может сменить клуб.

Туринцы пока не получали официальных предложений о трансфере 25-летнего аргентинца.

Однако и «Бавария» запрашивали информацию о Дибале.

Ранее сообщалось, что готов рассмотреть предложения о переходе Дибалы.

По информации Calciomercato, чемпион Италии отпустит игрока лишь в том случае, если получит за него свыше 100 миллионов евро.

В 27 матчах серии А в этом сезоне Дибала забил 5 голов и отдал 6 передач.

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