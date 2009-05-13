Sport24: «Спартак» хотел арендовать Промеса, но план заморожен из-за смены руководства в клубе

Полузащитник Куинси Промес, скорее всего, не вернется из «Севильи» в .

Как сообщает Sport24, московский клуб хотел сделать запрос об аренде 27-летнего голландца.

Однако из-за смены руководства в на данный момент трансферный план заморожен.

Промес играл за с 2014 по 2018 год и становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

В августе 2018-го «Спартак» продал Промеса в «Севилью» за 21 миллион евро.

Игрок в нынешнем сезоне Ла Лиги в 33 матчах забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.