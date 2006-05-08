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    Коутиньо получил рейтинг «0» от газеты Sport за игру с «Ливерпулем»

    Теги Ливерпуль Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов рейтинги Артуро Видаль Иван Ракитич Филиппе Коутиньо Марк-Андре тер Стеген Футбол

    Каталонская газета Sport после поражения «Барселоны» от «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4, 3:4 по сумме двух встреч) опубликовала оценки игрокам сине-гранатовых.

    Худший рейтинг – «0» – получили полузащитники Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо. Самый высокий рейтинг – «5» – получили Лионель Месси и Артуро Видаль.

    Другое каталонские издание El Mundo Deportivo выставило худший рейтинг (одну звезду) всем игрокам «Барсы», кроме хавбека Артуро Видаля (две звезды).

    Мадридская Marca не выставила рейтинг сразу 10 игрокам «Барсы», принимавшим участие в матче, и поставила одну звезду вратарю Марку-Андре тер Стегену, полузащитнику Артуро Видалю и нападающему Лионелю Месси.

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