Юрген Клопп: «У парней был ####### мощный настрой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Барселоной» (4:0, 0:3 – первый матч) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это было слишком. Это было ошеломляюще. Если бы мне сказали что-то перед игрой, я бы не поверил. Я говорил им, что это невозможно. Мы играли против, возможно, лучшей команды в мире. Побеждать сложно, но победить и не пропустить... Я не знаю, когда такое бывало. Это невероятно.

Я видел Джеймса Милнера плачущим после на поле после матча. Это значит так много для всех нас. Это лучшая фаза футбола. Это самые важные вещи в мире. Но создать такую эмоциональную атмосферу было очень важно. Все дело в игроках.

Сочетание потенциала и храбрости – это сочетание, которого я никогда не видел. Нужно действовать очень уверенно в такой игре. Дивок и Шак играли не так много. Выдать такую игру – это замечательно. Это показывает, что в футболе все возможно. Это так приятно. Очень приятно.

Нам нужно было отнестись к этому серьезно. Но нужно было оставаться дерзкими. Это было необходимо. «Барселона» хорошо защищается против предсказуемых вещей, но порой нужно действовать непредсказуемо.

Последний гол? Я видел, как мяч влетает в ворота, но я не видел углового. Я не видел, кто подавал угловой. Бен Вудберн спросил: «Что вообще произошло?».

Слушайте, десять минут одиннадцатого, дети уже должны спать в кровати. Парни показали просто ####### (очень) мощный настрой. Если хотите, оштрафуйте меня, но это не мой родной язык и я не знаю других слов, чтобы это описать», – сказал Клопп в эфире BT Sport.

«Ливерпуль», спасибо тебе за этот вечер. Теперь мы снова верим в чудеса