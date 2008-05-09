«Арсенал» победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы

«Арсенал» обыграл «Валенсию» в ответном полуфинале Лиги Европы (4:2, первая игра – 3:1).

Соперником «канониров» в решающей игре станет победитель второй полуфинальной пары «Челси» – «Айнтрахт» (1:1, дополнительное время).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры.

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