«Арсенал» победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы

«Арсенал» обыграл «Валенсию» в ответном полуфинале Лиги Европы (4:2, первая игра – 3:1).
Соперником «канониров» в решающей игре станет победитель второй полуфинальной пары «Челси» – «Айнтрахт» (1:1, дополнительное время).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры.
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 11 Гамейро, 1:1 – 17 Обамеянг, 1:2 – 50 Ляказетт, 2:2 – 58 Гамейро, 2:3 – 69 Обамеянг, 2:4 – 88 Обамеянг.
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Валенсия –
Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.
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Арсенал –
Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.