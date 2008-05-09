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    «Арсенал» победил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы

    Теги премьер-лига Англия Валенсия Ла Лига Лига Европы Арсенал Футбол

    «Арсенал» обыграл «Валенсию» в ответном полуфинале Лиги Европы (4:2, первая игра – 3:1).

    Соперником «канониров» в решающей игре станет победитель второй полуфинальной пары «Челси» – «Айнтрахт» (1:1, дополнительное время).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также на Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию игры.

    Валенсия Испания – Арсенал Англия 2:4 (1:1, 1:3)
    Дата проведения
    9 мая, 22.00, «Месталья»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Гамейро, 1:1 – 17 Обамеянг, 1:2 – 50 Ляказетт, 2:2 – 58 Гамейро, 2:3 – 69 Обамеянг, 2:4 – 88 Обамеянг.
    ВаленсияНето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро.
    АрсеналЧех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг.
    Предупреждения:
    Гарай (38), Гайя (43), Озил (62).

    Статистика Лиги Европы

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