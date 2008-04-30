Неймару грозит дисквалификация до 8 матчей за удар болельщика, Мбаппе – до 4 игр за удаление

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) в четверг определится с наказанием для форварда «ПСЖ» .

В финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 пен.) 20-летний игрок был удален за то, что шипами ударил по колену защитника Дамьена Да Сильву.

Согласно регламенту лиги 1, Мбаппе могут дисквалифицировать на 3-4 матча. Сегодняшнюю игру с «Монпелье» он точно пропустит.

Кроме того, дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент с участием нападающего «ПСЖ» Неймара, который после матча с «Ренном» ударил болельщика по лицу в ответ на оскорбления в адрес игроков парижан.

Бразильцу грозит дисквалификация от 3 до 8 матчей, но решение по этому делу может быть отложено до 10 мая.

В связи с этим вправе принять участие в матче с «Монпелье» и может сыграть 4 мая с «Ниццей».