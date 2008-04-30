Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Неймару грозит дисквалификация до 8 матчей за удар болельщика, Мбаппе – до 4 игр за удаление

    Теги ПСЖ лига 1 Франция дисквалификации Неймар Килиан Мбаппе Футбол

    Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) в четверг определится с наказанием для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    В финале Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 5:6 пен.) 20-летний игрок был удален за то, что шипами ударил по колену защитника Дамьена Да Сильву. 

    Согласно регламенту лиги 1, Мбаппе могут дисквалифицировать на 3-4 матча. Сегодняшнюю игру с «Монпелье» он точно пропустит.

    Кроме того, дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент с участием нападающего «ПСЖ» Неймара, который после матча с «Ренном» ударил болельщика по лицу в ответ на оскорбления в адрес игроков парижан.

    Бразильцу грозит дисквалификация от 3 до 8 матчей, но решение по этому делу может быть отложено до 10 мая.

    В связи с этим Неймар вправе принять участие в матче с «Монпелье» и может сыграть 4 мая с «Ниццей».

    Собери свою команду мечты из полуфиналистов Лиги чемпионов и выиграй полет в Европу!


    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться