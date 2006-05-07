Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.
Им стал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
48-летний каталонец во второй раз за три месяца признается лучшим в лиге и в седьмой раз в карьере.
В апреле «Ман Сити» выиграл пять матчей из пяти, пропустив лишь один гол – от «Кристал Пэлас» (3:2).
На приз также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
«Горожане» за тур до конца чемпионата Англии лидируют в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко.
Фото: твиттер «Ман Сити»