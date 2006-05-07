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    Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

    Теги Ливерпуль Скотт Паркер Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Нуну Эшпириту Санту Футбол

    Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.

    Им стал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

    48-летний каталонец во второй раз за три месяца признается лучшим в лиге и в седьмой раз в карьере.

    В апреле «Ман Сити» выиграл пять матчей из пяти, пропустив лишь один гол – от «Кристал Пэлас» (3:2).

    На приз также претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

    «Горожане» за тур до конца чемпионата Англии лидируют в таблице, опережая «Ливерпуль» на одно очко.

    Фото: твиттер «Ман Сити»

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