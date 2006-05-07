Гвардиола – лучший тренер апреля в АПЛ. «Ман Сити» выиграл все 5 матчей и пропустил 1 гол

Английская премьер-лига назвала лучшего тренера апреля.

Им стал главный тренер «Манчестер Сити» .

48-летний каталонец во второй раз за три месяца признается лучшим в лиге и в седьмой раз в карьере.

В апреле выиграл пять матчей из пяти, пропустив лишь один гол – от «Кристал Пэлас» (3:2).

На приз также претендовали Юрген Клопп ( ), Скотт Паркер («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту ( ).

«Горожане» за тур до конца чемпионата Англии лидируют в таблице, опережая на одно очко.

Фото: твиттер