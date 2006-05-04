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    Сергей Семак: «Мы на первом месте с первого тура. И до последнего никому его не отдавали»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после победы команды в чемпионате России. 

    — Что вы почувствовали, когда в самолете объявили результат матча в Туле?

    — Миг радости, он короток. Сам путь к чемпионству важнее. Понятно, все устали. Мы на первом месте с первого тура. И до последнего никому не отдавали лидерства. Несмотря на все сложности сделали все, что хотели. И все, что могли. Это очень важно для ребят! Для города, для наших болельщиков! Тем более и матч с «Ахматом» складывался не просто! Но команда проявила характер. Доказали, что можем отыграться. То, что дарит нам наша команда, — это здорово! Спасибо всем!

    — У вас упал груз с плеч?

    — Скорее теперь есть удовлетворение от проделанной работы. От того непростого проделанного пути. Теперь чуть-чуть можно расслабиться в плане результата, но не в плане работы. Впереди следующий сезон, да и в этом надо отыграть оставшиеся матчи. Будем думать, кому дать отдохнуть, кто лучше готов. Будем решать в ближайшие дни.

    — Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то стал чемпионом в самолете?

    — Со мной такого точно не было. Мы все уже в воздухе были в ожидании связи от пилотов. Может, у кого и было такое, но нам точно непривычно! Первый раз.

    — Надо ли за это спасибо говорить «Арсеналу», или вы сами молодцы?

    — И «Арсенал» — молодцы, и мы сами молодцы, конечно! Абсолютно заслужили это чемпионство. Тяжелой работой.

    — Если по горячим следам — ключевые моменты чемпионства?

    — Весь сезон и его концовка. И когда настроение было хуже после неудачных результатов. Надо было правильно анализировать ситуацию, не сваливаться в какие-то крайности. Что касается весенней части, очень уверенно ее провели. В том числе выездные матчи с конкурентами. А матч с «Краснодаром» получился фееричным и по результату, и по игре. Смотрелись очень хорошо.

    — Вам уже сказали, что вы первый чемпион России как игрок, помощник тренера и главный тренер?

    — Нет. Но это не так важно.

    — А ведь в отношении вас были скептики.

    — Это нормально. Никто никогда не гарантирует результат. Именитому тренеру, который выиграл все или у которого не много опыта работы в его послужном списке. Скептики будут нужны везде и всегда, а мы должны работать. Результат может быть, может не быть, но я склонен верить, что если игроки заслуживают чего-то — это случится, – сказал Семак.

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