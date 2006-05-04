Олег Кононов: «Нужно использовать давление на «Спартак» и критику, чтобы прогрессировать»

Главный тренер Олег Кононов оценил игру своих футболистов в матче 27-го тура премьер-лиги с (1:0).

– Получилась хорошая, организованная игра. Создавали моменты, но при этом не хватало четкости для того, чтобы хладнокровно их реализовать или отдать последний пас.

Что касается защиты, то при стандартах в первом тайме не сыграли так, как хотелось бы. В целом же был баланс между обороной и атакой.



- Как оцените игру Гапонова, для которого это был второй матч за основную команду?



- Если мы не пропустили и он не допустил ошибок – значит, сыграл хорошо.



- Чего не хватает этой весной Мельгарехо?



- Не могу сказать, что он не эффективен. Но реализация его подводит.



- А как оцените игру Гулиева?



- Стиль игры Аяза таков, что он очень ответственно играет в отборе, практически закрывая две позиции.

При этом, возможно, в атаке ему недостает качеств, которые нам требуются. Нужно работать над исполнением, чтобы не было брака в передачах.



- Что можете сказать об игре Глушенкова? Он входит в ваши планы по построению команды на следующий сезон?



- Его выход на замену был по позиции. Не могу сказать, что его игра полностью удовлетворила меня и его самого, но он здорово работает на тренировках и заслужил свое игровое время.

А говорить о будущем я бы не хотел. Давайте говорить о настоящем.



- Станет ли эта победа глотком свежего воздуха и поможет ли справиться с давлением?



- Давление будет оказываться на всегда, и критика тоже будет.

Это составляющие, которые нужно принимать и стараться использовать, чтобы настраиваться на матчи и прогрессировать, – сказал тренер.