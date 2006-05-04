Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Олег Кононов: «Нужно использовать давление на «Спартак» и критику, чтобы прогрессировать»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Олег Кононов Лоренсо Мельгарехо Аяз Гулиев Максим Глушенков Илья Гапонов Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру своих футболистов в матче 27-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0).

    – Получилась хорошая, организованная игра. Создавали моменты, но при этом не хватало четкости для того, чтобы хладнокровно их реализовать или отдать последний пас.

    Что касается защиты, то при стандартах в первом тайме не сыграли так, как хотелось бы. В целом же был баланс между обороной и атакой.  
      
    - Как оцените игру Гапонова, для которого это был второй матч за основную команду? 
      
    - Если мы не пропустили и он не допустил ошибок – значит, сыграл хорошо.  
      
    - Чего не хватает этой весной Мельгарехо?  
      
    - Не могу сказать, что он не эффективен. Но реализация его подводит.  
      
    - А как оцените игру Гулиева? 
      
    - Стиль игры Аяза таков, что он очень ответственно играет в отборе, практически закрывая две позиции.

    При этом, возможно, в атаке ему недостает качеств, которые нам требуются. Нужно работать над исполнением, чтобы не было брака в передачах. 
      
    - Что можете сказать об игре Глушенкова? Он входит в ваши планы по построению команды на следующий сезон? 
      
    - Его выход на замену был по позиции. Не могу сказать, что его игра полностью удовлетворила меня и его самого, но он здорово работает на тренировках и заслужил свое игровое время.

    А говорить о будущем я бы не хотел. Давайте говорить о настоящем. 
      
    - Станет ли эта победа глотком свежего воздуха и поможет ли справиться с давлением? 
      
    - Давление будет оказываться на «Спартак» всегда, и критика тоже будет.

    Это составляющие, которые нужно принимать и стараться использовать, чтобы настраиваться на матчи и прогрессировать, – сказал тренер.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться