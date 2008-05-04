Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Олег Кононов: «Доволен организацией и командной игрой в матче с «Уралом»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Олег Кононов Фернандо Александр Максименко Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов остался доволен игрой команды в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0).

    - Чем вы довольны сегодня?

    – В первую очередь внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет организации командной. Это главное.

    Соответственно, [доволен] и командной игрой, которая и принесла по сути результат. Все строго играли на своих позициях.

    Достаточно интересная была игра – и «Урал» атаковал, и мы атаковали, были моменты. Думаю, что мы сегодня были близки к победе из-за организации, как я уже сказал, из-за того, что все игроки выложились по полной.

    Сегодня еще очень хорошо сыграл вратарь [Максименко].

    - Фернандо забивает второй матч подряд. Уже напоминает себя двухлетней давности?

    – Возможно. Посмотрим. Он очень хорошо отыграл две игры, забил два гола. Это очень важно.

    Надеемся, что он дальше будет прогрессировать, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться