Олег Кононов: «Доволен организацией и командной игрой в матче с «Уралом»

Главный тренер Олег Кононов остался доволен игрой команды в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги с (1:0).

- Чем вы довольны сегодня?

– В первую очередь внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет организации командной. Это главное.

Соответственно, [доволен] и командной игрой, которая и принесла по сути результат. Все строго играли на своих позициях.

Достаточно интересная была игра – и атаковал, и мы атаковали, были моменты. Думаю, что мы сегодня были близки к победе из-за организации, как я уже сказал, из-за того, что все игроки выложились по полной.

Сегодня еще очень хорошо сыграл вратарь [Максименко].

- забивает второй матч подряд. Уже напоминает себя двухлетней давности?

– Возможно. Посмотрим. Он очень хорошо отыграл две игры, забил два гола. Это очень важно.

Надеемся, что он дальше будет прогрессировать, – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».