Президент «Урала» Иванов: «Спартак» всегда был и остается лидером российского футбола, флагманом»

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии матча со поделился мнением о сопернике и о капитане Денисе Глушакове.

– Для вас «Спартак» по-прежнему является серьезным раздражителем? Или сейчас воспринимаете красно-белых как крепких середняков?

– Нет, ну какой же «Спартак» – середняк?! Вы чего? Эта команда всегда была и остается лидером российского футбола, флагманом. Я никогда не считал ее середняком. Да так все думают. Там хороший подбор футболистов. Просто где-то что-то в этом сезоне пошло не так. Мне сложно говорить о причинах.

– Вам как многолетнему руководителю футбольного клуба не обидно, что народную команду весь сезон критикуют, где-то даже грязью поливают?

– Конечно, обидно бывает. Зачем болельщики ругают Федуна? Этот человек все сделал для этой команды! И еще сделает. А к нему такое порой отношение... Или не понимаю, когда оскорбляют отдельных футболистов.

– Вы про Глушакова?

– Я не знаю всей подоплеки. Но вообще-то совсем недавно Глушаков пил с фанатами миллеровку, был героем. А теперь они его грязью поливают, какими словами только не называют... Со стороны это выглядит странным. Денис все-таки внес вклад в чемпионство, выступал за сборную. Надоело это все! Давайте говорить чисто о футболе, о тактике, тренерах, игроках. А все эти околофутбольные проблемы на фиг никому не нужны!

– Не исключено, что летом Глушаков покинет «Спартак». Готовы будете предложить ему контракт?

– Нет.

Во-первых, думаю, мы не потянем его зарплату. Во-вторых, на его позиции у нас есть свои игроки. Емельянов, например, другие ребята. Пока нам опорники не нужны. Я ни в коем случае не говорю, что Денис плохой футболист. Просто в этой зоне мы укомплектованы. Есть ребята, – сказал Иванов.