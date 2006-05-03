Оле-Гуннар Сульшер: «Де Хеа хочет доказать, насколько он хорош. Я ему полностью доверяю»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что голкипер Давид Де Хеа не будет переведен в запас.

– Де Хеа сыграет с «Хаддерсфилдом». Серхио Ромеро получил травму на вчерашней тренировке, так что он не тренировался. Он растянул колено, а Давид всю эту неделю здорово тренировался.

– Если бы Ромеро не был травмирован, он бы сыграл?

– С «если» и «но» это гипотетический вопрос. Серхио знает, как высоко я его ценю.

Давид прекрасно играл в этом сезоне до самого конца, а сейчас он во всех заголовках. Возможно, по не лучшим причинам, но, как я уже много раз говорил, ему нужно с этим справляться.

У нас замечательная вратарская бригада: Эмилио [Альварес], Серхио, Ли [Грант] и Давид, очень тесно связанные ребята. Они переживали и лучшие времена, конечно, но Давид готов играть.

Нам не нужно рассказывать все, что мы обсуждаем внутри. Положительные это или отрицательные моменты. Давид уверен в себе и с нетерпением ждет двух ближайших матчей, он хочет доказать, насколько он хороший вратарь.

Учитывая его игру в последние годы, я ему полностью доверяю, конечно, – сказал Сульшер.

У Де Хеа 3 результативные ошибки в 4 последних матчах за «МЮ». До этого было 3 ошибки в 123 играх