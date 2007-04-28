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    Оле-Гуннар Сульшер: «Никто не может обвинить Де Хеа в том, что мы потеряли очки»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Челси Давид Де Хеа Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о ничьей с «Челси» (1:1).

    – Мы знали, что нам нужно выиграть этот матч. Парни начали его потрясающе, создавали моменты, вышли вперед, а во втором тайме мы ни на секунду не смогли поддержать темп и уровень игры, что был в первом.

    Это был хороший футбольный матч, обе команды могли выиграть, но, наверное, ничья – справедливый результат. Вероятно, они больше довольны ничьей, чем мы. Нам нужно встряхнуться и выиграть два следующих матча. Никогда не знаешь, очки теряют все и везде.

    – Вам не стоило оставить в запасе Давида Де Хеа?

    – Нет. Давид – потрясающий вратарь, давно в клубе, его реакция после игры с «Сити» была правильной, и я был в нем уверен. Он знает, что мог сыграть получше в эпизоде с голом, но такое бывает.

    Мы поддерживаем друг друга. Нет шансов, что кто-то может обвинить его в потере очков. Таков футбол. Давиду нравится играть, я поговорю с ним, он отреагирует правильно.

    Мы сделали то же самое в матче с «Сити» и неплохо начали, но сегодня мы не смогли вернуть ритм игры. Нам нужен был темп, чтобы играть выше, интенсивнее, но нам это не удалось, – сказал Сульшер.

    У Де Хеа 3 результативные ошибки в 4 последних матчах за «МЮ». До этого было 3 ошибки в 123 играх

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