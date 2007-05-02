Марио Балотелли: «Сравнивать Месси и Роналду – это как сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше, но Марадона касался мяча по-особенному»

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли объяснил свою мысль про превосходство капитана «Барселоны» над форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Если говорить с точки зрения статистики, они на одном уровне. Но как тот, кто играл против обоих, я могу сказать, что Месси просто не из этого мира, я считаю, он поразителен. Невозможно его превзойти.

В плане уровня Месси лучше всех. Я убежден, если вы спросите защитника, против кого бы он предпочел сыграть: Месси или Роналду, они бы ни секунды не сомневались. Месси и Роналду – два феномена, это так, но они не на одном уровне.

Если бы не Месси, Роналду был бы лучшим в мире. Я его очень сильно уважаю за то, как он работает над собой, смотреть за его игрой одно удовольствие, видеть, как он работает над своим телом.

Люди ополчились на меня и говорят, что я не знаю, о чем говорю. Мы обсуждаем двух лучших игроков мира. Роналду трижды коснулся мяча в матче с и забил три гола, это его сильная сторона.

Вчера Месси сделал результат в матче с . Я оставлю статистику журналистам, но это как сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше Марадоны, но когда Марадона касался мяча, это было нечто особенное», – сказал Балотелли.

Марио Балотелли: «Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте Месси с 7-м номером «Ювентуса»