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    Марио Балотелли: «Сравнивать Месси и Роналду – это как сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше, но Марадона касался мяча по-особенному»

    Теги Марсель Криштиану Роналду Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Диего Марадона Пеле Марио Балотелли Футбол

    Нападающий «Марселя» Марио Балотелли объяснил свою мысль про превосходство капитана «Барселоны» Лионеля Месси над форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Если говорить с точки зрения статистики, они на одном уровне. Но как тот, кто играл против обоих, я могу сказать, что Месси просто не из этого мира, я считаю, он поразителен. Невозможно его превзойти.

    В плане уровня Месси лучше всех. Я убежден, если вы спросите защитника, против кого бы он предпочел сыграть: Месси или Роналду, они бы ни секунды не сомневались. Месси и Роналду – два феномена, это так, но они не на одном уровне.

    Если бы не Месси, Роналду был бы лучшим в мире. Я его очень сильно уважаю за то, как он работает над собой, смотреть за его игрой одно удовольствие, видеть, как он работает над своим телом.

    Люди ополчились на меня и говорят, что я не знаю, о чем говорю. Мы обсуждаем двух лучших игроков мира. Роналду трижды коснулся мяча в матче с «Атлетико» и забил три гола, это его сильная сторона.

    Вчера Месси сделал результат в матче с «Ливерпулем». Я оставлю статистику журналистам, но это как сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше Марадоны, но когда Марадона касался мяча, это было нечто особенное», – сказал Балотелли.

    Марио Балотелли: «Пожалуйста, ради футбола, не сравнивайте Месси с 7-м номером «Ювентуса»

     
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