Фабрегас о Мбаппе: «Вижу похожие с Роналду вещи, а второй Месси вряд ли появится»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас оценил игру нападающего «ПСЖ» .

«Каждый раз, когда смотрю на Мбаппе, представляю себя на поле вместе с ним. Он всегда двигается, его тело повернуто в правильном направлении, он убегает от защитников. Я говорю друзьям: «Если бы я с ним играл, вот бы мы повеселились».

Если он продолжит в том же духе, останется скромным, будет слушать и учиться, прогрессировать, останется серьезным и дисциплинированным, его возможности безграничны.

На одном ли он уровне с Месси и Криштиану? Он должен это подтвердить. Мне тяжело представить или поверить, что будет другой .

Мышление Криштиану Роналду делает его невероятным, но я вижу похожие вещи у Мбаппе. Он молод, у него сильный характер, уверен в себе, не останавливается ни перед одним защитником, не боится пробовать новое и уже играет исключительно», – сказал Фабрегас в эфире beIN Sports.