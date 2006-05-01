Джейми Каррагер: «Месси более совершенный игрок, чем Роналду»

Бывший защитник «Ливерпуля», эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Барселоны» .

– Что вы скажете детям и внукам, упоминая тот факт, что играли против Месси?

– Он один из лучших игроков в истории наряду с Марадоной и Пеле.

Месси не выиграл чемпионат мира, некоторые люди используют это, чтобы критиковать его, но я считаю, что это очень несправедливо.

Как по мне, Месси был бы лучшим игроком, если бы собрали команду из лучших футболистов всех времен.

Он определенно лучший футболист, против которого я когда-либо играл. Его игра в матче против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» говорит сама за себя. Он был лучшим игроком того матча.

Его сравнивают с , но у Месси – есть что-то особенное, он более расслабленный, более совершенный. Он пасует, забивает голы – все это ставит его на другой уровень, – сказал Каррагер.