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    Агент Касильяса: «Икеру очень повезло. Будь он дома в момент инфаркта, последствия могли бы быть ужасными»

    Теги высшая лига Португалия Порту Икер Касильяс агенты Футбол

    Карлос Кутропиа, агент голкипера «Порту» Икера Касильяса, рассказал об инциденте с инфарктом футболиста, который случился прямо на тренировке.

    «Посреди тренировки Икер почувствовал боль. У него была боль в груди, болели руки, лицо. Врачи «Порту» сработали очень профессионально, его доставили в больницу, там поставили катетер, сделали операцию.

    Икер уже начал восстанавливаться. После обеда он уже шутил, это был обычный Икер.

    Я даже и представить не мог, что у него инфаркт. Только когда это стало понятно, уже потом. У него вообще не было никаких симптомов, это очень необычно для спортсмена, это стало сюрпризом для всех.

    Ему очень повезло. Будь он в этот момент дома, последствия могли бы быть ужасными. 

    Касильясу не нужно торопиться. Возможно, он наберет форму и продолжит нас радовать. Ему не требуется особое лечение, просто нужен контроль. Это самая большая победа в его жизни, он ее спас», – сказал Кутропиа.

    Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает

     
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