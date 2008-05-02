Агент Касильяса: «Икеру очень повезло. Будь он дома в момент инфаркта, последствия могли бы быть ужасными»

Карлос Кутропиа, агент голкипера «Порту» , рассказал об инциденте с инфарктом футболиста, который случился прямо на тренировке.

«Посреди тренировки Икер почувствовал боль. У него была боль в груди, болели руки, лицо. Врачи сработали очень профессионально, его доставили в больницу, там поставили катетер, сделали операцию.

Икер уже начал восстанавливаться. После обеда он уже шутил, это был обычный Икер.

Я даже и представить не мог, что у него инфаркт. Только когда это стало понятно, уже потом. У него вообще не было никаких симптомов, это очень необычно для спортсмена, это стало сюрпризом для всех.

Ему очень повезло. Будь он в этот момент дома, последствия могли бы быть ужасными.

Касильясу не нужно торопиться. Возможно, он наберет форму и продолжит нас радовать. Ему не требуется особое лечение, просто нужен контроль. Это самая большая победа в его жизни, он ее спас», – сказал Кутропиа.

Касильяс перенес инфаркт на тренировке. Выдохнем: его жизни ничего не угрожает