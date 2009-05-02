Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Эрнесто Вальверде: «Интрига еще жива. Мы вылетали из ЛЧ, имея преимущество в три гола»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ливерпулем» (3:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов вспомнил про вылет в прошлом сезоне от «Ромы».

    В первом матче 1/4 финала каталонцы дома разгромили римлян со сетом 4:1, но в ответной встрече уступили 0:3.

    «Это отличный результат против очень сильной команды. Мы внесли небольшие изменения в перерыве, и они сработали во второй половине встречи.

    Никогда не думаю о счете. Ничья 1:1 тоже может быть хорошим результатом – все зависит от хода матча.

    В сегодняшней игре нужно было сражаться, и мы победили. Нам пришлось попотеть, чтобы не пропустить.

    «Ливерпуль» – классная команда. Впереди 90 минут игры, и мы знаем, что нас ждет.

    В прошлом сезоне мы вылетели в четвертьфинале, имея преимущество в три гола. Так что интрига еще жива, и «Ливерпуль» усложнит нам жизнь», – сказал тренер.

    «Барса» – лучшая, но давайте похвалим и «Ливерпуль». Он больше владел мячом, чаще бил и все равно получилось 0:3

    В первом тайме могло быть два пенальти. Сначала упал Мане, затем Матип коснулся мяча рукой

    Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ

     
    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться