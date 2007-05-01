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    Эрик тен Хаг: «Бились как львы, но в ответном матче нужно сыграть еще лучше»

    Теги высшая лига Голландия Аякс Лига чемпионов Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о победе над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    – В первом тайме мы показывали хороший футбол и забили качественный гол. Мы абсолютно доминировали. Но после мы постепенно перестали играть. Это связано и с соперником. Они играли с невероятной силой, а мы поддались их игре и бились как львы.

    – Они сменили схему.

    – Мы ждали этого от них. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом и продемонстрировали это, однако у нас не заладился переход в атаку. Необязательные ошибки чуть не стоили нам [гола]. Если бы мы дольше владели мячом, мы бы смогли успокоиться.

    По сравнению с их первой схемой на их половине поля было больше пространства, можно было передохнуть и пробить. В любом случае это очень хорошее достижение.

    – Можно сказать, что это большой шаг, что вы одной ногой в финале?

    – Мы на полпути, но туда еще нужно пробиться. Мы в хорошем положении, но на следующей неделе должны сыграть лучше, чем сегодня, – сказал тен Хаг в эфире Ziggo Sport.

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