Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Адриано

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия возможные трансферы Жано Ананидзе Зе Луиш Фернандо Александр Ташаев Артем Тимофеев Софьян Ханни Чемпионат.com Футбол

    «Спартак» намерен продать нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.

    В этот список вошел полузащитник Софьян Ханни. Алжирский футболист потерял доверие тренера Олега Кононова и в трех последних матчах с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» оказывался в запасе.

    Кроме этого, красно-белые будут работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, а также Артема Тимофеева и Жано Ананидзе.

    При наличии достойных предложений «Спартак» не исключает трансферы Фернандо, Зе Луиша или Луиса Адриано.

    Одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться