«Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Адриано

«Спартак» намерен продать нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.
В этот список вошел полузащитник Софьян Ханни. Алжирский футболист потерял доверие тренера Олега Кононова и в трех последних матчах с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» оказывался в запасе.
Кроме этого, красно-белые будут работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, а также Артема Тимофеева и Жано Ананидзе.
При наличии достойных предложений «Спартак» не исключает трансферы Фернандо, Зе Луиша или Луиса Адриано.
Одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон.