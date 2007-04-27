«Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Адриано

намерен продать нескольких футболистов во время летнего трансферного окна.

В этот список вошел полузащитник . Алжирский футболист потерял доверие тренера Олега Кононова и в трех последних матчах с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» оказывался в запасе.

Кроме этого, красно-белые будут работать над полноценными трансферами Александра Ташаева, а также Артема Тимофеева и .

При наличии достойных предложений «Спартак» не исключает трансферы Фернандо, или Луиса Адриано.

Одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон.