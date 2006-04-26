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    Оле-Гуннар Сульшер: «Я верю в Де Хеа. Он лучший футболист «МЮ» за последние 6-7 сезонов»

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не сомневается во вратаре Давиде Де Хеа, несмотря на его неубедительную игру в последнее время.

    «Я верю в Давида. Он наш лучший футболист за последние шесть или семь сезонов. С ним все будет в порядке», – сказал Сульшер.

    В 35 турах премьер-лиги испанец 7 раз отыграл на ноль. Он пропускает в среднем 1,31 гола за матч.

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