Оле-Гуннар Сульшер: «Я верю в Де Хеа. Он лучший футболист «МЮ» за последние 6-7 сезонов»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не сомневается во вратаре , несмотря на его неубедительную игру в последнее время.

«Я верю в Давида. Он наш лучший футболист за последние шесть или семь сезонов. С ним все будет в порядке», – сказал Сульшер.

В 35 турах премьер-лиги испанец 7 раз отыграл на ноль. Он пропускает в среднем 1,31 гола за матч.

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