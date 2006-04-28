«Арсенал» проиграл третий матч подряд

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» (0:3).

Для команды Унаи Эмери это поражение стало третьим подряд в чемпионате.

«Канониры» за два тура до конца остаются на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на одно очко. При этом у «синих» еще остается одна игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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