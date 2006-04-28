«Арсенал» проиграл третий матч подряд

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» (0:3).
Для команды Унаи Эмери это поражение стало третьим подряд в чемпионате.
«Канониры» за два тура до конца остаются на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на одно очко. При этом у «синих» еще остается одна игра в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 28 апреля, 14.00, «Кинг Пауэр»
-
Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури (Менди, 79), Мэддисон, Олбрайтон (Грэй, 86), Ндиди (Барнс, 46), Варди.
-
Арсенал –
Лено, Колашинац, Папастатопулос, Мустафи, Мхитарян (Гендузи, 73), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Косьельни, 46), Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79).
- Предупреждения:
- Мэйтленд-Найлз (8), Ндиди (13), Папастатопулос (64), Рикарду Перейра (65), Чилуэлл (70).
- Удаление:
- Мэйтленд-Найлз (36).