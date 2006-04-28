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    «Арсенал» проиграл третий матч подряд

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Лестер Футбол

    В 36-м туре АПЛ «Арсенал» в гостях проиграл «Лестеру» (0:3).

    Для команды Унаи Эмери это поражение стало третьим подряд в чемпионате.

    «Канониры» за два тура до конца остаются на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Челси» на одно очко. При этом у «синих» еще остается одна игра в запасе.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Лестер – Арсенал 3:0 (0:0, 3:0)
    Дата проведения
    28 апреля, 14.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 59 Тилеманс, 2:0 – 86 Варди, 3:0 – 90 Варди.
    ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури (Менди, 79), Мэддисон, Олбрайтон (Грэй, 86), Ндиди (Барнс, 46), Варди.
    АрсеналЛено, Колашинац, Папастатопулос, Мустафи, Мхитарян (Гендузи, 73), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Косьельни, 46), Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79).
    Предупреждения:
    Мэйтленд-Найлз (8), Ндиди (13), Папастатопулос (64), Рикарду Перейра (65), Чилуэлл (70).
    Удаление:
    Мэйтленд-Найлз (36).

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